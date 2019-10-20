В районе Субботихи несколько месяцев пес, привязанный к дереву, ждет хозяев

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-20T14:03:30+03:00

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Крупный кобель возрастом примерно 3-4 года с июля живет один неподалеку от поселка Субботиха. Об этом написали волонтеры в группе «Потеряшки животные Киров|вернись домой».

- В лесу, привязанный к березе цепью, с июля месяца сидит кобель, возраст ориентировочно 3-4 года, привязал хозяин, который не появляется уже давно, - пишут волонтеры. - Местные жители подкармливают его с лета, но сейчас наступят холода, выпадет снег, и он погибнет! Может быть, кому-то нужен для охраны?

Если вы ходите помочь, напишите волонтерам. В комментариях кировчане начали обсуждать, куда мог деться хозяин и как помочь безымянному псу.

ИСТОЧНИК KP.RU