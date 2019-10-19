2019-10-19T19:54:45+03:00
Общество

20 видов и 300 наименований: Булочно-кондитерский комбинат отмечает 20-летие

Руководство и сотрудников БКК приехал поздравить глава региона
Алена ЗАЙЦЕВА
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Игорь Васильев и Алексей Котлячков сегодня поздравили сотрудников БКК с юбилеем предприятия. Фото: kirovreg.ruИгорь Васильев и Алексей Котлячков сегодня поздравили сотрудников БКК с юбилеем предприятия. Фото: kirovreg.ru
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Продукция БКК известна не только в нашем регионе, но и за его пределами. На сегодняшний день комбинат производит 20 видов и 300 наименований хлебобулочной продукции. Поздравить сотрудников сегодня в рамках рабочего визита приехал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Повод – в этом году комбинат отмечает свое 20-летие.

— Ваше предприятие – активный экспортер кондитерской продукции, что в рамках нового майского указа президента России Владимира Путина является приоритетным направлением деятельности российских предприятий, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев во время экскурсии на предприятии. - Поздравляю ваше предприятие с 20–летием, желаю всем сотрудникам булочно-кондитерского комбината здоровья, счастья и успехов в работе. Пусть комбинат растет, развивается, достойно представляя регион в секторе перерабатывающей промышленности России.

Булочно-кондитерский комбинат сегодня — это три крупных хлебозавода, расположенных на разных производственных площадках, оборудованных по последнему слову техники. Компетентность каждого сотрудника предприятия позволяет обеспечивать высокий уровень производства и качества продукции.

Ежегодно на предприятии проходит техническое переоснащение, что позволяет производить конкурентоспособную продукцию.

С юбилеем производителей также поздравил министр сельского хозяйства Кировской области Алексей Котлячков. Зампред правительства вручил почетные грамоты федерального и регионального уровня сотрудникам предприятия, достигшим успехов в этом году.

На данный момент на предприятии трудятся порядка 400 человек. Многие из них — потомственные кондитеры и пекари булочно-кондитерского комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU

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