«Точка кипения»: в Кирове создали центр притяжения инноваций

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-19T18:09:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня по всей стране открылись 41 «Точка кипения» - это новое пространство для коллективной работы. В Кирове открытие проходило на площадке ВятГУ.

– Я надеюсь, что эта «Точка» станет центром притяжения инноваций, идей, споров, и появятся новые лидеры, которые выведут наш университет, студенчество на более высокий уровень, – отметил глава региона Игорь Васильев.

«Точка кипения» объединит представителей сферы образования, науки и бизнеса: ученых, студентов, технологических предпринимателей, а также госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Среди основных направлений работы – проекты в рамках Национальной технологической инициативы. Государственная программа направлена на поддержку развития перспективных отраслей высоких технологий, которые в ближайшие 15-20 лет могут стать основой мировой экономики.

– Современный формат обучения предполагает использование самых передовых образовательных технологий, цифровых форматов, взаимодействия. Вятский государственный университет выступает драйвером этих изменений и внедрения нового формата в Кировской области, – подчеркнул ректор ВятГУ Валентин Пугач.

Старт состоялся в рамках «Осеннего навигатора» – мероприятия, гости которого познакомились с Национальной технологической инициативой и уже действующими проектами. Участники работы «Точек кипения» смогут получить индивидуальную образовательную программу и доступ к передовым знаниям и экспертам со всей России и зарубежья.

ВАЖНО

Соглашение о создании нового пространства – первой в регионе «Точки кипения» было подписано летом 2019 года между Вятским государственным университетом, Министерством образования и науки РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив». Сегодня одновременно с ВятГУ была запущена еще 41 «Точка» по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU