2019-10-19T14:37:49+03:00
Звезды

«Театр на Спасской» едет на «Большие гастроли»

С 25 по 28 октября артисты поедут в Липецк
Алена ЗАЙЦЕВА
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Кировские артисты представят в Липецке свои лучшие спектакли. Фото предоставлено «Театром на Спасской»Кировские артисты представят в Липецке свои лучшие спектакли. Фото предоставлено «Театром на Спасской»
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«Театр на Спасской» впервые принимает участие в крупной федеральной программе: артисты отправятся в свои первые «Большие гастроли» в город Липецк. До крупнейшего города Черноземья актеры поедут на автобусе. Выступать кировчане будут на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Льва Толстого – крупнейшего театра города, расположенного на Театральной площади, в самом его центре.

– В афишу гастролей мы включили спектакли, поставленные в «Театре на Спасской» в разное время и разными режиссерами, - рассказали в театре. - Это и совсем новые наши спектакли, например, одна из самых успешных премьер прошлого сезона «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца, и постановки, на которых выросло не одно поколение кировских зрителей, – комментирует выбор спектаклей директор театра Владимир Грибанов. – Для подростков мы везём в Липецк спектакль «Гудбай, Берлин!», поставленный по одной из самых популярных современных книг для молодого поколения. Она издана по всему миру миллионными тиражами. И наш зритель сразу полюбил ее героев – подростков Майка и Чика, которые отправляются в путешествие по Германии и в этой поездке узнают не столько страну, сколько самих себя.

Театрал подал заявку на участие в «Больших гастролях» на следующий театральный сезон.

СПРАВКА «КП»

Шестой год подряд в рамках программы «Большие гастроли» зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны – как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.

География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки! В этом году в программе участвуют 85 регионов России, 259 театров. В рамках проекта будут показаны 1904 спектакля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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