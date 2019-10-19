В Туже пропала 41-летняя женщина
Юлия Дербенева может находиться в Котельниче
Фото: lizaalert_kirov
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники силовых структур ищут пропавшую 41-летнюю Юлию Евгеньевну Дербеневу (Демину). Ее видели близкие последний раз 8 октября. По некоторой информации она может находится в городе Котельниче.
ПРИМЕТЫ
Рост 165 см, нормального телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие. Была одета в красную куртку с белыми вставками, черные брюки, вязаную шапку.
ВАЖНО
Если вы что-то знаете о местонахождении Юлии Дербеневой, позвоните инфоргу Яне (позывной «Надир»): 89123740302.
ИСТОЧНИК KP.RU