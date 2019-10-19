2019-10-19T14:07:49+03:00
Общество

В Туже пропала 41-летняя женщина

Юлия Дербенева может находиться в Котельниче
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: lizaalert_kirovФото: lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники силовых структур ищут пропавшую 41-летнюю Юлию Евгеньевну Дербеневу (Демину). Ее видели близкие последний раз 8 октября. По некоторой информации она может находится в городе Котельниче.

ПРИМЕТЫ

Рост 165 см, нормального телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие. Была одета в красную куртку с белыми вставками, черные брюки, вязаную шапку.

ВАЖНО

Если вы что-то знаете о местонахождении Юлии Дербеневой, позвоните инфоргу Яне (позывной «Надир»): 89123740302.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Театр на Спасской» едет на «Большие гастроли»
В центре Кирова саперы обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны
20 тысяч кировчан оценили проект по лекарственному возмещению
Прогноз погоды на 19 и 20 октября 2019 года: холод, гололедица... тепло?
Житель Пижанки по частям вывозил из детского сада чугунные батареи
Кировчанам рассказали о будущем «Марадыковского»
Жителей Пижанского района «застукали» за кражей решеток
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
Кировский центр «Дорогою добра» стал доступней для детей с особенностями
С начала 2019 года Кировэнерго отремонтировал более 6 тысяч километров линий электропередачи
55 ударов топором: убийца из Чепецка уверял суд, что оборонялся от приятеля
В Кирове подрядчика, ремонтирующего грунтовые дороги, оштрафуют за срыв сроков
«Россети Центр и Приволжье» присоединилась к Всероссийской акции «День открытых дверей на объектах ТЭК»
В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»
6,5 лет получил житель Котельнича за украденные 75 миллионов рублей
Ночью из-за технических неполадок на три часа задержали самолет Москва-Киров
Подросток, планировавший устроить бойню в кировской школе, вернется в свой класс
Кировским ученым презентуют технические решения по перепрофилированию «Марадыковского»
Проект «УРАЛХИМа» – победитель премии SAP Value Award 2019
В Кирове маршрутный автобус сбил 11-летнюю девочку
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» реализует в Удмуртии пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями