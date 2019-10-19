В центре Кирова саперы обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-19T13:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчанин обнаружил на одной из улиц в районе Привокзальной площади предмет, похожий на гранату. Он туту же позвонил оперативным службам.

На место прибыли представители экстренных служб и специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардиии, - сообщили в Росгвардии. - Осмотрев находку, саперы ОМОН установили, что обнаруженный предмет действительно является гранатой времен Великой Отечественной войны.

Сейчас боеприпас вывезен за пределы города Кирова и взорван в безопасном месте.

ВАЖНО

Сотрудники Росгвардии напоминают гражданам, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует оставаться на безопасном расстоянии и сообщить о находке в правоохранительные органы. Самостоятельно производить с подозрительными предметами какие-либо действия категорически запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU