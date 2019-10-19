20 тысяч кировчан оценили проект по лекарственному возмещению

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-19T13:28:38+03:00

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С 1 февраля пилотный проект, который реализуется не толков в нашем регионе, н и по всей стране, стартовал в Белохолуницком, Вятскополянском, Кикнурском, Котельничском, Омутнинском, Оричевском, Санчурском, Слободском, Советском и Яранском районах, а также городах Вятские Поляны, Котельниче и Слободском. С 25 апреля в Лузском и Шабалинском раймонах. С 1 октября в Арбажском, Малмыжском, Мурашинском, Немском, Сунском, Уржумском и Фаленском районах. Планируется, что проект охватит всю Кировскую область.

В ЧЕМ СУТЬ

Участниками проекта являются все граждане, состоящие на диспансерном наблюдении с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также их сочетанием. Для пациентов, являющихся региональными и федеральными льготниками, проект не исключает права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. Он является механизмом, который дает возможность получения медикаментов по конкретному торговому наименованию и по льготной цене всем нуждающимся.

В рамках проекта пациент, на основании выписанного в КМИС рецепта, сам выбирает лекарственный препарат в государственной аптеке по любому торговому наименованию, но строго в соответствии с утвержденным минздравом Кировской области перечнем международных непатентованных наименований. Затем пациент платит за лекарственный препарат сумму за вычетом 50% от предельной цены на него.

С 1 октября при выборе лекарственного препарата российского производства пациент платит за него в аптеке – участнике программы сумму за вычетом 60% от предельной цены данного лекарства. На препараты импортного производства указанная скидка составляет 50%.

– На пилотных территориях по итогам семи месяцев реализации проектом воспользовались уже более 20 тысяч человек, что составляет около 30% от общего числа пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с болезнями системы кровообращения, – сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В рамках реализации проекта уже выписано 128 206 рецептов, в натуральном выражении аптеками отпущено 250 633 упаковки лекарственных препаратов, 88% из них составляют российские лекарства.

ВАЖНО

Вопрос льготного лекарственного обеспечения находится на особом контроле правительства Кировской области. Министерством здравоохранения региона создана эффективная система обратной связи с населением по вопросу обеспечения льготными лекарственными препаратами. Каждый четверг с 13.00 до 14.00 в министерстве здравоохранения Кировской области проходит прямая телефонная линия. По телефону 38-13-23 на все вопросы пациентов отвечают специалисты министерства, руководители медицинских организаций, аптечного склада. В прямых линиях участвует министр или заместитель министра здравоохранения региона, представители Росздравнадзора. Кроме того, министерством здравоохранения организована ежедневная работа горячей линии по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Звонки принимаются по телефону 41-00-41 по будням с 8.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU