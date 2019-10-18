2019-10-18T19:00:05+03:00
Общество

Прогноз погоды на 19 и 20 октября 2019 года: холод, гололедица... тепло?

«Комсомолка» узнала, к каким сюрпризам погоды готовиться жителям области на выходных
Олег ЛЯЛИН
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По дорогам города на этих выходных передвигаться стоит особенно аккуратно.По дорогам города на этих выходных передвигаться стоит особенно аккуратно.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В субботу Россию накроет арктический антициклон. Хотя эпицентром и станет Приуралье, волна холодного воздуха охватит и нашу область. Осадков в субботу ждать не стоит. Но зимние вещи нужно уже начинать готовить - минимальная температура в Кирове ожидается в пределах -3…-4 градусов. Также следует быть осторожными на дорогах - возможен гололед. Днем станет теплее, до +5 градусов в области, +2...+3 - в самом городе. Погода будет малооблачной и без осадков.

В воскресенье, 20 октября, антициклон сместится на юг Западной Сибири. Кировская область окажется под влиянием его гребня. Ночью температура в городе будет сохраняться в пределах нуля градусов. На востоке области - 0…-3 градуса. Западным районам Кировской области повезет больше, там будет заметно теплее - +1…+4 градуса. Днем станет совсем тепло, воздух прогреется до +8…+10 градусов. Можно ждать кратковременных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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