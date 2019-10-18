Житель Пижанки по частям вывозил из детского сада чугунные батареи

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-18T18:58:16+03:00

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Советский районный суд 10 октября вынес 59-летнему местному жителю приговор за незаконное проникновение и кражу из детского учреждения батарей.

Следователи установили, что с апреля по июнь 2019 года мужчина с помощью ножовки по металлу и кувалды «удалял» из стен детского сада «Теремок» радиаторы. Затем на самодельной тележке он вывозил их и сдавал в пункт приема металла. Все сбытые батареи превратились в 3168 рублей. Об этом редакции сообщили в прокуратуре Пижанского района.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшими. Прокуратура изъяла у осужденного и кувалду, и ножовку, и тележку. А суд Пижанского района вынес ему наказание: 180 часов обязательных исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU