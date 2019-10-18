Жителей Пижанского района «застукали» за кражей решеток

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-18T18:51:23+03:00

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14 октября, в Пижанском районном суде рассматривали уголовное в отношении двоих мужчин. 49-летнего Л. и 27-летнего З. обвинили в грабеже по предварительному сговору. Следствие выяснило цепочку событий.

В июне 2019 года мужчины приехали на своем автомобиле «Нива» на территорию свинофермы АО «Ластинское». Дождавшись подходящего момента, двое грабителей достали газосварку и начали спиливать металлические решетки со здания свинокомплекса. Но преступники были недостаточно осторожными и предусмотрительными. В момент кражи их заметил местный житель. Однако несмотря на это, мужчины завершили «демонтаж», погрузили «наживу» и оборудование в машину, а затем уехали с места преступления. Все украденные решетки вместе стоили 3100 рублей.

После ареста осужденные свою вину признали, раскаялись и вернули все украденное законным владельцам. Мужчинам грозил тюремный срок - шесть и пять месяцев.Но суд признал, что преступление не было общественно опасным, поэтому они отделаются условным сроком. Об этом нам рассказали в прокуратуре. Пока решение суда не вступило в силу, у жителей Пижанского района изъяли газосварку, как предмет преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU