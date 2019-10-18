55 ударов топором: убийца из Чепецка уверял суд, что оборонялся от приятеля

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-18T13:47:07+03:00

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9,5 лет проведет в колонии строго режима житель города Кирово-Чепецка. Санкция статьи «Убийство» предусматривает лишение свободы на 15 лет.

Сама трагедия произошла 2 апреля 2019 года. Точное время убийца так и не вспомнил. С 9.00 до 18.25 часов два приятеля находились на стройке улицы Березовая. Выпивали. Поссорились. Один схватил лежащий неподалеку топор и на нес 55 (!) ударов, сопровождая все это ударами руками и ногами.

- Своими преступными действиями подсудимый причинил потерпевшему открытую черепно-мозговую травму, - сообщили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - После чего вытащил труп потерпевшего и закопал его в снег около дома. В ходе судебного заседания подсудимый выдвигал версию о том, что потерпевший без причины набросился на него с ножом. В ответ на эти действия он (подсудимый) выбил у него из рук нож и три раза ударил его имеющимся при себе топором по голове. Расценивал свои действия как необходимую оборону.

Суд показания о самообороне не принял. Итог – колония строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU