В Кирове подрядчика, ремонтирующего грунтовые дороги, оштрафуют за срыв сроков

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-18T12:15:18+03:00

Глава города и депутаты осмотрели и другие объекты на которых ведутся работы

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В четверг, 17 октября, народные избранники во главе с Еленой Ковалевой выезжали на объекты ремонта грунтовых дорог. Напомним, муниципалитет заключил контракты с АО «Гордормостстрой» и ООО «Строительно-технический комплекс» на общую сумму 14 миллионов рублей. Первая организация уже закончила ремонт своих участков, а вот со вторым возникли проблемы. Специалисты «Строительно-технического комплекса» должны были завершить работы на 12 объектах до 9 октября. Частичный ремонт сделан на улице Героя Скопина, в коттеджном поселке в Радужном, улице Юрьевской и улице Губинской.

А вот на улице Маршала Говорова техника и рабочие подрядчика словно и не бывали. Для многих жителей эта грунтовая дорога очень важна. Однако, она сейчас находится в плачевном состоянии - ее сильно размыло.

- Нас интересует выполнение работ, объем которых достаточно велик, но результатов мы не видим - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - Нужно понимать, что грунтовые дороги играют важную социальную роль. Для проживающих здесь многодетных семей это действительно «дороги жизни».

Директор «Строительно-технического комплекса» Игорь Дудин объяснил, что организация отстала от графика в связи с загруженностью на других объектах. Поэтому на данном участке работы пришлось отложить на месяц. Несмотря на это за срыв сроков подрядчика оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU