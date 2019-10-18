2019-10-18T12:15:18+03:00
Общество

В Кирове подрядчика, ремонтирующего грунтовые дороги, оштрафуют за срыв сроков

Глава города и депутаты осмотрели и другие объекты на которых ведутся работы
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Фото: Кировская городская думаФото: Кировская городская дума
Изменить размер текста:

В четверг, 17 октября, народные избранники во главе с Еленой Ковалевой выезжали на объекты ремонта грунтовых дорог. Напомним, муниципалитет заключил контракты с АО «Гордормостстрой» и ООО «Строительно-технический комплекс» на общую сумму 14 миллионов рублей. Первая организация уже закончила ремонт своих участков, а вот со вторым возникли проблемы. Специалисты «Строительно-технического комплекса» должны были завершить работы на 12 объектах до 9 октября. Частичный ремонт сделан на улице Героя Скопина, в коттеджном поселке в Радужном, улице Юрьевской и улице Губинской.

А вот на улице Маршала Говорова техника и рабочие подрядчика словно и не бывали. Для многих жителей эта грунтовая дорога очень важна. Однако, она сейчас находится в плачевном состоянии - ее сильно размыло.

- Нас интересует выполнение работ, объем которых достаточно велик, но результатов мы не видим - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - Нужно понимать, что грунтовые дороги играют важную социальную роль. Для проживающих здесь многодетных семей это действительно «дороги жизни».

Директор «Строительно-технического комплекса» Игорь Дудин объяснил, что организация отстала от графика в связи с загруженностью на других объектах. Поэтому на данном участке работы пришлось отложить на месяц. Несмотря на это за срыв сроков подрядчика оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
Кировский центр «Дорогою добра» стал доступней для детей с особенностями
С начала 2019 года Кировэнерго отремонтировал более 6 тысяч километров линий электропередачи
55 ударов топором: убийца из Чепецка уверял суд, что оборонялся от приятеля
«Россети Центр и Приволжье» присоединилась к Всероссийской акции «День открытых дверей на объектах ТЭК»
В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»
6,5 лет получил житель Котельнича за украденные 75 миллионов рублей
Ночью из-за технических неполадок на три часа задержали самолет Москва-Киров
Подросток, планировавший устроить бойню в кировской школе, вернется в свой класс
Кировским ученым презентуют технические решения по перепрофилированию «Марадыковского»
Проект «УРАЛХИМа» – победитель премии SAP Value Award 2019
В Кирове маршрутный автобус сбил 11-летнюю девочку
«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» реализует в Удмуртии пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями