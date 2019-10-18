2019-10-18T10:33:52+03:00
Происшествия

6,5 лет получил житель Котельнича за украденные 75 миллионов рублей

Разбирательство по делу о финансовой пирамиде длилось почти три года
Алена ЗАЙЦЕВА
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В среднем каждый вкладчик принес в кооператив по 1,3 миллиона рублейВ среднем каждый вкладчик принес в кооператив по 1,3 миллиона рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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51-летний житель города Котельнича отправится в колонию общего режима на 6 лет и 6 месяцев за обман 87 вкладчиков.

В 2008 году он организовал потребительский кооператив «Кредитный ресурс» и под высокий процент начал заманивать вкладчиков. К работе привлек своих родственников. Действовал очень напористо – привлекал вкладчиков. Первым даже выплачивал проценты, а те, ничего не подозревая, приводили в кооператив своих знакомых, которые также надеялись на легкую прибыль.

В 2013 году председатель кооператива взял в одном из банков кредит на приличную сумму – 6,5 миллиона. Кредит, как уже выяснилось во время следствия, возвращать он не собирался.

До 2016 года общая сумма, которая поступила на счета компании, превысила 130 миллиона рублей. Кода выплаты вкладчикам прекратились совсем, те побежали искать правды у правоохранителей. Обманутыми были признаны 87 вкладчиков на общую суму более 70 миллиона рублей.

Пожилой предприимчивый котельничанин признан виновным по двум статьям ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере». Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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