2019-10-18T13:30:15+03:00
Общество

Ночью из-за технических неполадок на три часа задержали самолет Москва-Киров

Самолет пробыл в воздухе примерно 10 минут и вернулся обратно во Внуково
Алена ЗАЙЦЕВА
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Борт авиакомпании «Победа» опоздал на три часа двадцать минутБорт авиакомпании «Победа» опоздал на три часа двадцать минутФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Сегодня ночью из аэропорта Внуково в Москве по техническим причинам вернули рейс авиакомпании «Победа». Борт пробыл в воздухе примерно 10 минут, а потом капитан объявил, что самолет возвращается обратно в аэропорт из-за того, что произошли какие-то технические неполадки.

- После посадки во Внуково нас забрали в два автобуса, - рассказал «Комсомолке» один из пассажиров борта. – Один автобус сразу увезли к другому борту, который уже нас ожидал, а второй почему-то оставили в аэровокзале. Часть пассажиров решили ехать на поезде, они отправились на железнодорожный вокзал.

В аэропорту «Победилово» нам прокомментировали, что рейс авиакомпании «Победа» был задержан на 3 часа 20 минут из-за позднего прилета борта в Киров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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