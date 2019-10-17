2019-10-17T17:55:36+03:00
Общество

Кировским ученым презентуют технические решения по перепрофилированию «Марадыковского»

На слушаниях будут присутствовать специалисты из различных сфер
Николай Хмелев
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Максим Корольков расскажет ученым о планах на перепрофилированиеМаксим Корольков расскажет ученым о планах на перепрофилированиеФото: Анна КРЮКОВА
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В пятницу, 18 октября, в Кирове на базе Вятского государственного университета состояится презентация технологических решений по перепрофилированию объекта «Марадыковский». Представители «РосРАО» расскажут о том, какие методы и приемы будут использоваться по оборудованию объекта. С докладами выступят первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, старший научный сотрудник кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, доцент Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Владимир Бродский, руководитель проекта проектного офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ», а также директор программ межрегиональной общественной организации «Зеленый крест» Владимир Леонов. Модераторами мероприятия выступят председатель комитета по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина и руководитель Центра развития местных сообществ, городской и региональной среды Вятского государственного университета Светлана Занько.

Спикеры представят проект независимым специалистам в сферах физики, химии, биологии и экологии. Многие из которых являются членами рабочей и экспертной групп при Общественной палате Кировской области. Дискуссию ученых и разработчиков можно будет увидеть в режиме онлайн. Как сообщает Общественная палата Кирвоской области, прямая трансляция пройдет с 13.00 до 15.00 часов на сайте «Свой кировский».

Напомним, проектирование объекта по уничтожению отходов начнется в 2019 году. В 2020 году состоятся общественные слушания и государственная экспертиза. Перепрофилирование «Марадыковского» вызвало бурные обсуждения кировчан. В частности, жителей области волнует экологическая ситуация, которая установится после введения объекта в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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