В Кирове маршрутный автобус сбил 11-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-17T16:03:05+03:00

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В четверг, 17 октября, около 7.20 часов автобус сбил школьницу. Авария произошла на улице Светлополянской в слободе Шельпяки Нововятского района. Водитель «пазика» ехал по маршруту № 44.

- Автобус двигался со стороны поселка Радужный в сторону Кирова, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В момент ДТП в салоне находился кондуктор и 30 пассажиров.

В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU