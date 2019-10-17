В Кирове маршрутный автобус сбил 11-летнюю девочку
«Пазик» наехал на ребенка
Ребенок получил травмы. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В четверг, 17 октября, около 7.20 часов автобус сбил школьницу. Авария произошла на улице Светлополянской в слободе Шельпяки Нововятского района. Водитель «пазика» ехал по маршруту № 44.
- Автобус двигался со стороны поселка Радужный в сторону Кирова, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В момент ДТП в салоне находился кондуктор и 30 пассажиров.
В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU