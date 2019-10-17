В Кировской области водитель иномарки переехал лежащего на дороге человека и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-17T12:09:24+03:00

Авария произошла в темное время суток: водитель не заметил мужчину, лежащего посреди дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В среду, 16 октября, под Вятскими Полянами 48-летний кировчанин на «Фольксваген Пассат» насмерть переехал 69-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Травмы, полученные пострадавшим, привели к летальному исходу на месте происшествия. Водитель иномарки попытался скрыться, однако его спустя час нашли.

- ДТП произошло в 18.45 часов на восьмом километре дороги Вятские Поляны - Сосновка, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В отношении водителя составлен административный протокол за уезд с места происшествия.

Ему грозит до полутора лет лишения прав.

По факту ДТП ведется расследование. До сих пор неясно, почему 69-летний мужчина лежал на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU