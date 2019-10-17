На международный фестиваль «Золотой теленок» в Киров приедут Борис Грачевский, Юлий Гусман и Александр Масляков

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-17T11:12:53+03:00

О программе мероприятий рассказали на пресс-конференции в доме Витберга. Фото: правительство Кировской области

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Лонг-лист из 100 фильмов представят гостям фестиваля. Картины будут транслировать в кинотеатре «Колизей». Помимо этого, кировчан ждут встречи со знаменитостями: Александром Масляковым младшим, Борисом Грачевским, Юлием Гусманом, Аллой Суриковой, Евгением Донских, Ашотом Кещяном, Денисом Косяковым и другими.

- За право проведения фестиваля боролись Москва, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск и другие крупные города. Но благодаря победе нашей команды КВН в высшей лиге 2018 года почетное право проведения фестиваля было отдано Кирову, - рассказала Анна Альминова. - Для нас это, безусловно, важное имиджевое мероприятие не только в культурном, но и в туристическом смысле.

Из разных уголков мира было подано 613 заявок для участия в «Золотом теленке». Призовой фонд фестиваля составил один миллион рублей. Мероприятия направлены на выявление и помощь в самореализации юных талантов. Победители смогут начать сотрудничество с компаниями «Росвидео» и «КВН Продакшн».

Кроме того, стала известна программа фестиваля.

20 октября с 18.00 до 19.30 часов будет проходить церемония открытия.

21 октября с 10.00 до 20.00 часов будет проходить конкурсный просмотр картин в кинотеатре. Параллельно просмотру состоятся мастер-классы с почетными гостями фестиваля. В этот день кировчане смогут пообщаться с режиссером Аллой Суриковой, а также продюссером и актером Сергеем Мезенцевым.

22 октября с 10.00 до 20.00 часов продолжится конкурсный просмотр работ. В 13.00 на большом экране покажут новый выпуск «Ералаша». В 17.00 часов пройдет творческая встреча с Борисом Грачевским. Кроме того, кировчане смогут посетить мастер-классы режиссера Михаила Местецкого и актера Владимира Селиванова.

23 октября с 10.00 до 14.00 часов состоится последний показ конкурсных работ фестиваля «Золотой теленок». В этот день мастер-классы проведут Денис Косяков и Ашот Кещян. В 18.00 начнется церемония закрытия. Гостями мероприятия станут Юлий Гусман, Борис Грачевский, Ашот Кещян, Денис Косяков. Ведущие церемонии закрытия - Владимир Маркони и Наталья Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU