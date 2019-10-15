В Шабалинской районной больнице появится врач-педиатр

15 Окт. 22:00 2019-10-15T23:23:28+03:00

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Во вторник, 15 октября, Игорь Васильев совершил рабочую поездку в Шабалинский район. Губернатор посетил местные предприятия, библиотеку, а также провел встречу с жителями.

В 2019 году главной библиотеке района исполняется 115 лет. В честь юбилея была запущена акция «Подари книгу библиотеке». Открыл ее губернатор Кировской области Игорь Васильев во время визита в учреждение.

- Книги продолжают пользоваться популярностью, - отметил глава региона. - Пусть ваша библиотека пополняется новыми экземплярами и пользуется популярностью у жителей.

После этого состоялась встреча местного населения с губернатором. Жители района задали вопрос о водной переправе в поселке Жирново, которую смыло во время половодья. Кроме того, многих интересовала ситуация с нехваткой кадров в местной ЦРБ.

Глава района Александр Рогожников дал пояснения по одному из этих вопросов. Он отметил, что на зимнее время в Жирново будет обустроена понтонная переправа, а весной при поддержке местных лесозаготовителей там появится мост.

Губернатор, в свою очередь, пообещал лично разобраться с некоторыми проблемами жителей. Такими, как нехватка специализированных врачей. Он рассказал, что в течение двух ближайших недель в местной поликлинике будет вести прием педиатр из Кирова, а в скором времени приступит к работе его коллега из соседнего региона. Для этого он переедет в поселок Ленинский. Сейчас с ним улаживаются некоторые рабочие моменты. Кроме того, с ноября в ЦРБ начнет вести прием врач-офтальмолог.

- В настоящее время в Кировском государственном медицинском университете на лечебном факультете в рамках целевого набора обучается 4 студента, заключивших договор с Шабалинской ЦРБ, на педиатрическом - 2 студента, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU