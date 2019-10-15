Губернатор оценил продукцию предприятий Шабалинского района, получивших гранты

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-15T20:52:24+03:00

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Во вторник, 15 октября, глава Кировской области Игорь Васильев посетил с рабочей поездкой Шабалинский район. Губернатор посетил несколько местных предприятий, получивших региональные гранты, на развитие производства.

- Наша продукция представлена в Шабалинском и Свечинском районах, а также в Кирове, - рассказала о работе цеха мясных полуфабрикатов председатель СППК «Паозерский» Ольга Роднова. - Здание, в котором мы работаем было обычной столовой. Оно не работало со времен СССР. После того, как получили шесть миллионов рублей гранта, мы смогли запустить производство.

На данный момент предприятие выпускает около одной тонны продукции в месяц: пельмени, вареники, чебуреки и копченое мясо. И это силами восьми сотрудников. При этом производственные мощности могут позволить наладить выпуск того же объема полуфабрикатов, но уже за один рабочий день.

- Спрос непременно будет, главное держать планку качества, - отметил Игорь Васильев. - Сейчас она здесь натуральная, в лучших традициях.

Вторым производством стал цех по производству топливных гранул в селе Новотроицком. Это предприятие занимается полным циклом переработки древесины. Деревья здесь выращивают в питомнике. На предприятии производят профилированный брус, обрезной пиломатериал, калиброванный пиломатериал, а также погонажные изделия. Кроме того, здесь занимаются строительством домов, которые доставляют в различные регионы страны: Московскую, Калужскую, Астраханскую области.

Коммерческий директор ООО «Лес» Андрей Дурнев отметил, что на открытие цеха было потрачено порядка десяти миллионов рублей. Благодаря этому объем производимых гранул составляет 60-100 тоннам. Продукцию направляют в объекты социальной сферы и частный сектор. Кроме того, у организации существуют контракты на поставку гранул в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU