2019-10-15T16:33:38+03:00
Общество

В Кирове пройдет день призывника

Поучаствовать в акции приглашают всех желающих
Олег ЛЯЛИН
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Мероприятие будет полезным не только для призывников.Мероприятие будет полезным не только для призывников.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В пятницу, 17 октября, на территории сборного пункта военкомата Кировской области ожидаются гости. В этот день военный комиссариат Кирова проводит мероприятие «День призывника». В первую очередь ожидаются юноши и мальчики, призывники, ученики кадетских классов, студенты.

Программу обещают насыщенную. Покажут современные образцы вооружения и экипировки солдат. На официальной части наградят уже отслуживших солдат за определенные заслуги в армии. Наградят и юнармейцев. После официальной торжественной части состоится концерт, в котором примут участие кадеты. Ребята покажут номера, станцуют и споют перед посетителями. В призывном пункте обещают, что организаторы мероприятия смогут удивить всех гостей.

Данная акция проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи и повышения престижа военной службы.

ВАЖНО

Начало мероприятия ожидается в три часа дня по адресу Московская, 121.

ИСТОЧНИК KP.RU

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