В Кирове пройдет день призывника
В пятницу, 17 октября, на территории сборного пункта военкомата Кировской области ожидаются гости. В этот день военный комиссариат Кирова проводит мероприятие «День призывника». В первую очередь ожидаются юноши и мальчики, призывники, ученики кадетских классов, студенты.
Программу обещают насыщенную. Покажут современные образцы вооружения и экипировки солдат. На официальной части наградят уже отслуживших солдат за определенные заслуги в армии. Наградят и юнармейцев. После официальной торжественной части состоится концерт, в котором примут участие кадеты. Ребята покажут номера, станцуют и споют перед посетителями. В призывном пункте обещают, что организаторы мероприятия смогут удивить всех гостей.
Данная акция проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи и повышения престижа военной службы.
ВАЖНО
Начало мероприятия ожидается в три часа дня по адресу Московская, 121.
ИСТОЧНИК KP.RU