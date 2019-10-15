2019-10-15T16:05:56+03:00
Общество

Кировчан просят приютить служебных собак

Животных передадут новым владельцам бесплатно
Анна КРЮКОВА
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Собаки прошли специальное обучение. Фото: pixabay.comСобаки прошли специальное обучение. Фото: pixabay.com
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Сотрудники регионального УМВД обратились к кировчанам с просьбой. Правоохранители предлагают жителям города приютить служебных собак. Новым хозяевам животных готовы отдать бесплатно.

Собак отдают из-за того, что использовать их в служебных целях уже невозможно. Всю информацию о питомцах можно получить по телефону: 57-66-04.

Напомним, что служебные собаки - это животные, которые прошли специальное обучение. Они помогают специалистам во время разыскных, поисково-спасательных и других операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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