Гоголь вместо Пушкина: в репертуаре «Театра на Спасской» произошли изменения
С 22 по 24 октября, в рамках мероприятий, приуроченных к Году театра в России, на сцене Кировского «Театра на Спасской» были запланированы спектакли Казанского государственного театра юного зрителя.
Многие кировчане уже успели приобрести билеты на спектакль «Выстрел», поставленный по мотивам пушкинских «Повестей Белкина». Но в гастрольном репертуаре театра произошли некоторые изменения. 24 октября в 15.00 и 18.00 часов будет представлен спектакль «Нос», поставленный по одноименной повести Гоголя.
- Все билеты, купленные на заявленный ранее спектакль, остаются действительными, - сообщает администрация театра.
ИСТОЧНИК KP.RU