2019-10-15T11:15:45+03:00
Общество

Девочка сидела в подъезде: в Кирове отец выгнал 12-летнюю дочь из дома

Ребенка заметили судебные приставы
Анна КРЮКОВА
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Мать девочки уже лишили родительских правМать девочки уже лишили родительских правФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове судебные приставы направились к должнице, однако увидели рядом с ее квартирой 12-летнюю девочку. Ребенок был напуган и плохо одет. Тогда подростка отвели в служебный автомобиль, чтобы она могла согреться.

Как пояснили в региональном УФССП России, выяснилось, что мать девочки лишили родительских прав. Поэтому ребенок проживал с папой. Однако отец выгнал свою дочь из дома.

В итоге, ребенка доставили инспектору ПДН. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, что в 2019 году приставы сталкивались с подобными ситуациями трижды: в Первомайском и Ленинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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