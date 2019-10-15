Девочка сидела в подъезде: в Кирове отец выгнал 12-летнюю дочь из дома
В Кирове судебные приставы направились к должнице, однако увидели рядом с ее квартирой 12-летнюю девочку. Ребенок был напуган и плохо одет. Тогда подростка отвели в служебный автомобиль, чтобы она могла согреться.
Как пояснили в региональном УФССП России, выяснилось, что мать девочки лишили родительских прав. Поэтому ребенок проживал с папой. Однако отец выгнал свою дочь из дома.
В итоге, ребенка доставили инспектору ПДН. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, что в 2019 году приставы сталкивались с подобными ситуациями трижды: в Первомайском и Ленинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU