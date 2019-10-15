Пожар в Кикнуре: пять человек погибли, двое госпитализированы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-15T10:31:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью с 14 на 15 октября в поселке Кикнур вспыхнул двухквартирный жилой дом. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области, огнем была полностью охвачена одна из квартир. В помещении обгорело имущество, стены и потолок, крыша над квартирой.

Сообщение о пожаре поступило в 01:33. Фото: 43.mchs.gov.ru

В региональном следкоме также сообщили, что на месте ЧП обнаружили тела пятерых: 41- и 31-летних мужчин и 68- и 54-летних женщин. Возраст еще одного погибшего устанавливается. Еще двое братьев - 41 и 45 лет остались живы. Их срочно госпитализировали в больницу.

По факту пожара проводится проверка. Фото: 43.mchs.gov.ru

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, выяснилось, что накануне трагедии компания распивала в доме спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU