Снег, мокрый дождь и похолодание до -10: через Кировскую область пройдет антициклон

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-14T18:10:55+03:00

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18 октября над Кировской областью сформируется достаточно сильный антициклон. В этот день ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 19 октября из-за антициклона произойдет резкое похолодание. Температура опустится до -1...-6 градусов, а на северо-востоке региона - до -10. Возможно формирование снежного покрова - до шести сантиметров.

- В воскресенье 20 октября температура повысится до +2...+5 градусов и снег повсеместно начнет таять, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове».

В пятницу и субботу ожидается возникновение гололедицы. Кроме того, может усилиться ветер. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU