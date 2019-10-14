Дорожники рассказали, почему асфальт на Попова укладывали во время дождя

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-14T17:56:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчане оказались возмущены тем, что в воскресенье, 13 октября, на улице Ивана Попова дорожники укладывали асфальт в дождь. В «Гордормостстрое» на жалобы жителей города отреагировали и сообщили, что все технологические требования работники соблюдали.

Как отметили в пресс-службе города, укладка асфальтобетонных смесей допускается при незначительных осадках и при температуре до -10 градусов.

- Укладка нижнего слоя асфальтобетона велась на слой так называемого черного щебня после удаления влаги методом продувки, - уточнил первый заместитель генерального директора АО «Годормостстрой» Денис Рысев. - Это соответствует требованиям технологии. К тому же, черный щебень имеет высокую пористость и повышенную прочность, за счет чего повышается модуль упругости поверхности и ее устойчивость к температурным деформациям.

Также «Годормостстрой» увеличил количество одновременно работающих катков до трех. Такие меры предприняли для того, чтобы быстрее уплотнить смесь.

ИСТОЧНИК KP.RU