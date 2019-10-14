2019-10-14T17:26:37+03:00
Спорт

Хоккеисты «Родины» проиграли «Волге» из Ульяновска

Игра завершилась со счетом 4:3
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Финальный матч состоялся 13 октября. Фото: vk.com/rodinakirovfanФинальный матч состоялся 13 октября. Фото: vk.com/rodinakirovfan
Изменить размер текста:

Финал международного турнира на Кубок «Волга-Спорт-Арены» завершился проигрышем кировских хоккеистов. «Родина» уступила ульяновской «Волге» со счетом 4:3. Об этом сообщили в официальной группе хоккейного клуба.

- Уже на второй минуте финального матча «Родина» получила шанс выйти вперед, - отметили в сообществе. - Сергей Перминов не упустил эту возможность, реализовав 12-ти метровый штрафной удар. Однако, не успели кировские болельщики порадоваться голу, как «Волга» сравняла счет.

Следующие полчаса матча прошли в равной борьбе. Затем «Волга» сделала счет 3:1. До перерыва «Родина» смогла отыграться и сравнять счет. Однако матч завершился победой спортсменов из Ульяновска. Кировчане завоевали серебро турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снег, мокрый дождь и похолодание до -10: через Кировскую область пройдет антициклон
Дорожники рассказали, почему асфальт на Попова укладывали во время дождя
В Кирове под суд пойдет предприниматель, из-за которого сварщик сорвался в шахту лифта
Кировские и турецкие бизнесмены обсудили сотрудничество в сфере деревообработки
«Наука» ищет лидеров нового поколения в ВятГУ
Расследование завершено: замдиректора «Вятавтодора» будут судить за получение взятки в 500 тысяч рублей
В авариях на Новом мосту пострадало семь автомобилей
Из-за потопа временно закроют детский сад № 63
Смертность и травматизм на дорогах Кировской области снизились
«Ростелеком» и НСПК будут вместе развивать Единую биометрическую систему
Приглашаем на дегустацию хлебобулочных и кондитерских изделий
Ловкость лап и никакого мошенничества: пушистый обитатель заповедника обокрал ловушку
Массовое ДТП заблокировало въезд в Киров по Новому мосту