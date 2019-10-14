Хоккеисты «Родины» проиграли «Волге» из Ульяновска

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-14T17:26:37+03:00

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Финал международного турнира на Кубок «Волга-Спорт-Арены» завершился проигрышем кировских хоккеистов. «Родина» уступила ульяновской «Волге» со счетом 4:3. Об этом сообщили в официальной группе хоккейного клуба.

- Уже на второй минуте финального матча «Родина» получила шанс выйти вперед, - отметили в сообществе. - Сергей Перминов не упустил эту возможность, реализовав 12-ти метровый штрафной удар. Однако, не успели кировские болельщики порадоваться голу, как «Волга» сравняла счет.

Следующие полчаса матча прошли в равной борьбе. Затем «Волга» сделала счет 3:1. До перерыва «Родина» смогла отыграться и сравнять счет. Однако матч завершился победой спортсменов из Ульяновска. Кировчане завоевали серебро турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU