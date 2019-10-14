2019-10-14T16:56:40+03:00
Общество

Кировские и турецкие бизнесмены обсудили сотрудничество в сфере деревообработки

Делегация посетила выставку мебельной индустрии в Стамбуле
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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Делегация из Кировской области под руководством председателя правительства региона Александра Чурина находится в рабочей поездке в Турецкой Республике. Туда отправились зампред правительства Кировской области Алексей Коробов, региональный министр экономического развития и поддержки Наталья Кряжева, а также представители предпринимательского сообщества области.

13 октября делегация посетила одну из крупнейших международных выставок мебельной индустрии. Там прошли переговоры с представителями ассоциации по производству мебели и оборудования для деревообработки.

Бизнесмены в первый день рабочей поездки провели еще несколько деловых встреч. На них обсуждалась возможность экспорта продукции кировских деревообрабатывающих предприятий в Турцию, а также размещение турецкого производства в нашем регионе.

- Основная цель рабочего визита - развитие деловых отношений между Турцией и Кировской областью в части расширения торгово-экономических связей, - отметил Александр Чурин. - В настоящее время Турция выступает одним из крупнейших торговых партнеров для нашего региона. Основную долю импорта составляет текстильная продукция. Экспорт представлен органическими химическими соединениями, древесиной и изделиями из нее, а также черными металлами. Еще одним инструментом взаимодействия с представителями турецкого бизнеса может стать участие в промышленных кластерах, которые создаются в регионе для развития производственно-технологических цепочек в различных отраслях.

В ближайшее время кировские бизнесмены продолжат знакомиться с местными предприятиями сферы деревообработки, а также посетят фармацевтическое производство.

Кстати, Турция является одним самых крупных экономических партнеров нашего региона. За первое полугодие текущего года товарооборот между Кировской областью и республикой составил порядка 5,8 миллиона долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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