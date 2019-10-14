Расследование завершено: замдиректора «Вятавтодор» будут судить за получение взятки в 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-14T13:10:08+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении заместителя директора КОГП «Вятавтодор» завершилось. Как выяснилось, в мае к «дорожнику» обратился директор компании ООО «Аксиос-техно». Он попросил, у замдиректора компании поспособствовать ему в заключении договора субподряда на капитальный ремонт дороги в Зуевском районе. Также, в дальнейшем, отремонтированный участок у подрядчика должны были принять беспрепятственно.

За услуги замдиректора попросил у «Аксиос-техно» взятку суммой в миллион рублей. Часть этой суммы, а именно 500 тысяч рублей, руководитель «Вятавтодор» получил 4 июля. Затем, по информации пресс-службы следкома Кировской области, директор «Аксиос-техно» сам обратился к правоохранителям и сообщил, что от него требуют передачу взятки.

В итоге, уголовное дело направили в суд. Первого заместителя «Вятавтодор» обвиняют по статье УК РФ «Получение взятки». Свою вину мужчина признал.

А вот директора ООО «Аксиос-техно» от уголовной ответственности освободили за то, что он активно способствовал раскрытию преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU