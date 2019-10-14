2019-10-14T13:28:04+03:00
Общество

Смертность и травматизм на дорогах Кировской области снизились

Не последнюю роль в этом занимают комплексы фотовидеофиксации
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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373 тысячи нарушений правил дорожного движения за девять месяцев 2019 года зафиксировали камеры, установленные на дорожной сети в регионе. 90% из них - это превышение скоростного режима. Впрочем, есть и положительные тенденции в этой сфере.

- Использование комплексов фотовидеофиксации положительно влияет на уровень аварийности в регионе, - рассказала врио начальника Центра автоматизированной фиксации автомобильных правонарушений ГИБДД УМВД России по Кировской области Евгения Возисова. - По итогам девяти месяцев 2019 года количество погибших и травмированных в ДТП людей в Кировской области сократилось.

Комплексы позволяют в автоматическом режиме определять некоторые нарушения: превышение скорости, выезд на встречную полосу. Благодаря современному программному обеспечению происходит регистрация не только самого факта нарушения, но и номера автомобиля. Сотрудники Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления отсматривают все полученные материалы, чтобы исключить ошибки. После этого снимки направляют в центр автоматизированной фиксации ГИБДД Кировской области. Там их проверяют вновь.

- Места установки комплексов фотовидеофиксации определяются на основании перечня аварийно-опасных участков дорог совместно с ГИБДД УМВД России Кировской области и администрациями муниципальных образований, - отметил министр информационных технологий и связи Кировской области. - Мы ставим комплексы там, где они необходимы. Вся процедура выявления правонарушений полностью прозрачна.

Министр добавил, что основная функция камер - снижение аварийности и травматизма на дорогах. Поэтому на федеральном уровне было принято решение о том, чтобы отметить все места, где установлены комплексы, на карте. Их можно увидеть в Геоинформационной системе (ГИС) Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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