Ловкость лап и никакого мошенничества: пушистый обитатель заповедника обокрал ловушку

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-13T17:23:15+03:00

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В заповеднике «Нургуш» регулярно проводится учет «населения»: зверей, насекомых, птиц и растений. Для подсчета мелких млекопитающих используют ловушки с приманкой. В качестве ее съедобной части используют обычные макароны, пропитанные маслом и слегка обжаренные.

На этот раз один из обитателей заповедника решил пройтись сразу по всем ловушкам.

- Это лакомство привлекает не только мышевидных грызунов, - рассказали сотрудники заповедника «Нургуш». - Летом к макаронам стремятся слизни, осенью ловушки достаются кабанам. А в этом году во время осеннего учета еще один зверь стал питаться «легкой добычей», да так увлекся, что не пропустил ни одной давилки на линии.

Енотовидная собака попалась в объектив камеры, когда лакомилась макаронами. Животное захлопывало ловушку, после чего съедало приманку.

ИСТОЧНИК KP.RU