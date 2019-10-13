2019-10-13T18:15:38+03:00
Общество

В Кирове жильцы почти ста домов останутся без света

Плановое отключение пройдет в понедельник
Евгений ДЕМИХОВ
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Освещение вернут уже в обед или к вечеруОсвещение вернут уже в обед или к вечеруФото: Олег РУКАВИЦЫН
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14 октября, планируются работы на электросетях. В связи с этим почти в ста домах Кирова не будет работать электричество. О предстоящих работах сообщает «Горэлектросеть». Отключения произойдут в некоторых домах на следующих улицах: Московская, Сормовская, Жуковского, Архитектора Зянкина, Ленина, Советской, Монтажников, Мира, Ульяновской. Кроме того, плановые работы будут идти в слободе Лосево, Коминтерне и Нововятске.

Время работ по всем адресам различается. Самые ранние отключения начнутся в 8.30 часов. Подключение к электросети также разнится. Самое позднее назначено на 17.00 часов. Уточнить эту информацию можно на сайте «Горэлектросети» в разделе «Потребителям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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