Погода в Кирове: на неделе дожди сменятся снегопадами
Погода в регионе плавно перетекает из осеннего состояния в зимнее. Уже на грядущей рабочей неделе ожидается выпадение снега.
В понедельник, 14 октября, температура воздуха еще будет плюсовой. Днем она поднимется до +7 градусов. Кроме того, ожидается выпадение осадков в виде дождя.
Во вторник, 15 октября, начнется похолодание. Столбик термометра опустится до +5 градусов. В течение всего дня будет дождливо.
Среда, 16 октября, станет «переломным» днем. Утренний дождь сменится на на дневной и вечерний снегопад. При этом температура воздуха продолжит понижаться. Ожидается до +3 градусов.
В четверг, 17 октября, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода, снегопад станет еще сильнее, как и холода. Температура воздуха понизится до +3 градусов днем.
Пятница, 18 октября, отметится нулевой температурой. А в субботу и воскресенье термометр покажет «незначительный минус»: до -2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU