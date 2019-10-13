Погода в Кирове: на неделе дожди сменятся снегопадами

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-13T16:00:58+03:00

Со следующей недели ожидаются заморозки и снегопады. Фото: pixabay.com

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Погода в регионе плавно перетекает из осеннего состояния в зимнее. Уже на грядущей рабочей неделе ожидается выпадение снега.

В понедельник, 14 октября, температура воздуха еще будет плюсовой. Днем она поднимется до +7 градусов. Кроме того, ожидается выпадение осадков в виде дождя.

Во вторник, 15 октября, начнется похолодание. Столбик термометра опустится до +5 градусов. В течение всего дня будет дождливо.

Среда, 16 октября, станет «переломным» днем. Утренний дождь сменится на на дневной и вечерний снегопад. При этом температура воздуха продолжит понижаться. Ожидается до +3 градусов.

В четверг, 17 октября, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода, снегопад станет еще сильнее, как и холода. Температура воздуха понизится до +3 градусов днем.

Пятница, 18 октября, отметится нулевой температурой. А в субботу и воскресенье термометр покажет «незначительный минус»: до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU