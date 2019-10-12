2019-10-12T20:52:36+03:00
Общество

В Кирове родители смогут следить за очередью в детский сад через онлайн-сервис

Министр информационных технологий и связи Юрий Палюх презентовал информационно-справочную систему
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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В пятницу, 11 октября, состоялась презентация сервиса «Иду в детский сад». Информационно-справочная система разработана региональным министерством информационных технологий и связи по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева.

- У нас появился инструмент, с помощью которого все без исключения могут зайти и посмотреть, какие детские сады функционируют или строятся в городе Кирове, в каких из них есть места в различных группах, а также проследить за движением своей очереди, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Очень важно, что разработка проекта ведется с привлечением заинтересованных именно в этой услуге граждан - в данном случае с участием представителей комитета по защите прав матерей.

Главные задачи системы - автоматизация процессов оценки плановой потребности в количестве мест в детских садах, формирование объективной статистической и аналитической отчетности, обеспечение открытости процесса комплектования дошкольных образовательных организаций.

На первом этапе система оценит «длину» очереди. Она проанализирует график запуска новых учреждений, прогноз рождаемости, а также миграцию. Что позволит оценить ближайшую перспективу в данной сфере. В дальнейшем сервис автоматически будет направлять родителям уведомления о зачислении детей в детский сад. На данный момент сервис «Иду в детский сад» уже доступен.

Проблема с очередями в дошкольные учреждения решается и с другой стороны. Так, с в 2018 году было сдано в эксплуатацию шесть детских садов. На 2019 запланированы еще пять учреждений. До конца 2020 года в областном центре и районах области построят десять детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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