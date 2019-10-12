Кировчан приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-12T18:27:25+03:00

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Два предыдущих сезона пользовались популярностью у жителей нашего региона. Две тысячи кировчан подавали заявки на них. «Лидеры России» - конкурс для руководителей нового поколения. Этот проект реализуется на платформе «Россия - страна возможностей». Недавно стартовал прием заявок на третий сезон конкурса.

- Это конкурс для перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций, - подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Любая сфера жизни общества нуждается в грамотных современных управленцах, и это не только коммерческие структуры, но и организации социальной сферы: такие, как здравоохранение, образование и культура.

«Лидеры России» - конкурс, который может дать путь для продвижения по карьерной лестнице молодым и энергичным управленцам. Кроме того, они получают возможность оценить свои силы и получить стимулы для саморазвития. Для участия в конкурсе допускаются все граждане, которые занимают управляющие должности, младше 55 лет.

Глава региона обратился к активным жителям Кировской области, тем, кто желает заявить о себе. Он отметил, что проект сможет кардинальным образом поменять жизнь.

Кстати, в 2018 году похожий проект проводился на территории Кировской области. На участие в конкурсе «Лидеры Вятки» подавали заявки 424 человека. Первый этап отбора прошли 144 участника, онлайн-тестирование - 50 человек. Они получили возможность обучаться по образовательной программе «Стратегическое управление организацией». До следующего этапа - защита проекта - дошли 30 человек. Победителями стали 15 конкурсантов. Они показали лучшие результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU