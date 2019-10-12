Кинул 500 рублей на стол: 64-летний кировчанин попытался подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-12T16:01:52+03:00

Пенсионер попросил нигде не фиксировать брошенную на стол купюру. Фото: СУ СК России по Кировской области

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- Взятку мне предлагаете опять? - спросил сотрудник ППС у кировчанина, стоявшего перед ним.

За мгновение до этого 64-летний мужчина кинул смятую пятисотрублевую купюру на стол силовика.

- Нет...

- А что это такое? - задал очередной вопрос полицейский.

- Не зафиксируем это нигде, - кировчанин, видимо, не собирался сдаваться. - Мне просто надо уйти домой.

Таким способом, по мнению следствия СУ СК России по Кировской области, житель Кирова все же пытался «отделаться» от блюстителя порядка. А задержали мужчину за появление в пьяном виде в общественном месте. Ему грозил административный штраф. Но после этого случая, который зафиксировали на камеру, на него возбудили еще и уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество.

ИСТОЧНИК KP.RU