В Кирове показали студенческие и школьные спектакли

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-11T17:47:56+03:00

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Более ста студентов колледжей и техникумов собрались в зале, чтобы поддержать своих сверстников. Посмотреть вилеоверсии спектаклей пришли учащиеся Кировского авиационного техникума, Кировского педагогического колледжа, а также представители областного отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды».

В областном Доме молодежи при поддержке министерства образования и министерства спорта и молодежной политики Кировской области состоялся показ видеоверсий кировских школьных и студенческих спектаклей. Их работы участвуют в окружном этапе фестиваля «Театральная весна». Зрителям показали постановки «Как Настя чуть Кикиморой не стала» (студия «Стрекоза») и «Красную шапочку» (народный учебный театр Вятского колледжа культуры).

- Фестиваль «Театральное Приволжье» - это новый общественный проект Приволжского федерального округа для вовлечения молодежи в театральную среду, - подчеркнула министр образования Ольга Рысева. - Его цель - развитие творческих способностей и создание условий для детского и молодежного театрального искусства. Для учащихся техникумов и колледжей мы организовали просмотр двух спектаклей, которые принимают участие в фестивале от Кировской области. В ноябре будет проходить голосование за победителей проекта, и наша задача поддержать наши вятские театральные коллективы.

Зрители оценили игру актеров - с восторгом приняли постановки. Они отметили профессионализм студентов и школьников, принимавших участие в создании проектов. Для того, чтобы поддержать актеров, был запущен флеш-моб. Под хэш-тегом #ТеатральноеПриволжье43 пользователи делятся историями об опыте игры на сцене, первом походе в театр или о понравившихся спектаклях. К акции присоединились глава региона Игорь Васильев, региональный председатель правительства Александр Чурин, первый зампредправительства Дмитри Курдюмов, а также министры, общественники и актеры.

ИСТОЧНИК KP.RU