В Кирове проходит семинар по подготовке к 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-11T16:33:37+03:00

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В городе проходит семинар для руководителей районных и городских организаций ветеранов. На открытии мероприятия председатель Кировской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Галицких поблагодарил региональное правительство и вице-губернатора Андрея Плитко за оказание большой помощи всем ветеранским организациям нашего региона.

Сам Андрей Плитко выразил искреннее восхищение всем ветеранским организациям. Он высказал им глубокое почтение, отметив их неоценимый вклад в общественную жизнь Кировской области, активность и твердую гражданскую позицию. Вице-губернатор сообщил, что работа ветеранских комитетов очень важна для нашей области. Благодаря деятельности этих общественных организаций, привлекается внимание к жизням и судьбам воевавших, труженикам тыла, заключенным концлагерей, детям военных лет и инвалидам пенсионного возраста, им оказывается необходимая медицинская и материальная помощь, составляются программы для досуга. Так же организации ветеранов оказывают большое влияние на нравственное и патриотическое воспитание молодежи.

Главное дело собрания - подготовка к мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне. Эти мероприятия очень важны и для ветеранов и для всех граждан, так как сохранение исторической памяти - долг всего населения любой страны. Без внимания на семинаре не остались и вопросы, связанные с пенсиями и социальными льготами для пенсионеров и ветеранов.

На открытии заседания деятелям ветеранских организаций рассказали о запланированных мероприятиях. Было сказано, что некоммерческим организациям представляется возможность поучаствовать в президентских грантовых конкурсах «Серебряный возраст», «Православная инициатива», «Серебряное созвездие».

Председатель Общественной палаты Кировской области, руководитель областной организации «Знание» Наталья Шедько рассказала, что по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева обдумывается вопрос по восстановлению в 2020 году конкурса поддержки общественных инициатив при правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU