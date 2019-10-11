На улице Щорса обустроят остановку «слобода Шкляевская»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-11T15:46:44+03:00

Вопрос нашел свое решение после встречи жителей с главой города

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Елена Ковалева провела прием граждан. Одна из жительниц деревни Шкляевской поинтересовалась оборудованием остановочного павильона на остановке «Слобода Шкляевская» на улице Щорса. По словам женщины, остановка никак не обозначена, водители автобусов высаживают пассажиров прямо на обочину. Кроме того, отметила кировчанка, на этом участке дороги пешеходный переход имеет низкую освещенность, что создает опасность для пешеходов.

Елена Васильевна отметила, что данный вопрос находится в компетенции ГИБДД, поэтому в ведомство будет направлен соответствующий запрос. А вот оборудование остановочного павильона будет включено в план работ на 2020 год.

Другая кировчанка пожаловалась на отсутствие тротуаров на улице Комсомольской, где после ввода в эксплуатацию путепровода пешеходные зоны отремонтировали лишь частично.

- Учитывая, что интенсивность движения здесь выросла, тротуары просто необходимо сделать, поскольку пешеходы не должны передвигаться по проезжей части, - обратилась Елена Ковалева к и. о. начальника департамента городского хозяйства Владимиру Климентовскому.

ИСТОЧНИК KP.RU