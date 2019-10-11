2019-10-11T15:46:44+03:00
Общество

На улице Щорса обустроят остановку «слобода Шкляевская»

Вопрос нашел свое решение после встречи жителей с главой города
Николай Хмелев
Поделиться:
Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
Изменить размер текста:

Елена Ковалева провела прием граждан. Одна из жительниц деревни Шкляевской поинтересовалась оборудованием остановочного павильона на остановке «Слобода Шкляевская» на улице Щорса. По словам женщины, остановка никак не обозначена, водители автобусов высаживают пассажиров прямо на обочину. Кроме того, отметила кировчанка, на этом участке дороги пешеходный переход имеет низкую освещенность, что создает опасность для пешеходов.

Елена Васильевна отметила, что данный вопрос находится в компетенции ГИБДД, поэтому в ведомство будет направлен соответствующий запрос. А вот оборудование остановочного павильона будет включено в план работ на 2020 год.

Другая кировчанка пожаловалась на отсутствие тротуаров на улице Комсомольской, где после ввода в эксплуатацию путепровода пешеходные зоны отремонтировали лишь частично.

- Учитывая, что интенсивность движения здесь выросла, тротуары просто необходимо сделать, поскольку пешеходы не должны передвигаться по проезжей части, - обратилась Елена Ковалева к и. о. начальника департамента городского хозяйства Владимиру Климентовскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове судейская комиссия проверит информацию о своем коллеге
В Кирове проходит семинар по подготовке к 75-летию Победы
На нацпроекты в Кировской области потратили 5,3 млрд рублей
«Ростелеком» показал на Finopolis прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей
Кировчанин разбил кредитный телевизор, чтобы не отдавать его приставам
Погода на Покровскую субботу 2019 в Кирове: в выходные будет прохладно и дождливо
В Кирове сняли с поезда двух подозрительных пассажиров
«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
В Подмосковье нашли тело стюарда из Кирова
В Кирове прошла презентация нового формата кинопоказа: 3D+
Жительница Кировской области истязала своих дочерей за провинности
В Кировской области на ремонт дорог в рамках БКАД в 2020 году потратят 2,4 миллиарда рублей