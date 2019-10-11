2019-10-11T15:10:37+03:00
Общество

На нацпроекты в Кировской области потратили 5,3 млрд рублей

Что составило почти 57% от запланированного объема расходов на год
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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На 2019 год были запланированы мероприятия по 29 региональным проектам. За счет федерального бюджета финансируется еще 24. На 1 октября текущего года расходы по ним составили порядка 5,3 миллиардов рублей - почти 57% от запланированного объема.

В региональном правительстве прошло заседание по вопросам реализации нацпроектов. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правительства Кировской области Александр Чурин, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, руководители министерств и главы муниципальных образований.

Как было отмечено самыми затратными стали девять проектов, среди которых «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», «Развитие детского здравоохранения», «Дорожная сеть», а также три проекта в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Всего на реализацию региональных проектов до 2024 года планируется направить 77 млрд рублей, из которых 88% средств приходится на реализацию пяти национальных проектов, которые касаются развития социальной и транспортной сфер, - напомнил губернатор Игорь Васильев.

Председатель правительства добавил, что руководители региональных проектов и органов исполнительной власти обязаны область полной информацией по задачам, которые перед ними стоят. Кроме того, они должны контролировать исполнение, а также прогнозировать риски.

Национальные, федеральные и региональные проекты являются приоритетными для правительства нашей области. В связи с чем они находятся под постоянным контролем и пристальным вниманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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