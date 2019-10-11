2019-10-11T13:36:49+03:00
Общество

Кировчанин разбил кредитный телевизор, чтобы не отдавать его приставам

Теперь ему нужно оплатить не только долг , но и штраф
Евгений ДЕМИХОВ
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Находчивость подвела чепчанина: кредит все равно придется гасить. Фото: УФССП России по Кировской областиНаходчивость подвела чепчанина: кредит все равно придется гасить. Фото: УФССП России по Кировской области
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Житель Кирово-Чепецка не выплатил 60 тысяч рублей кредита за бытовую технику. Из-за этого к нему в двери и постучался судебный пристав-исполнитель. Представитель власти заметил в одной из комнат 130-сантиметровый плазменный телевизор и принтер.

- На эту бытовую технику пристав намеревался наложить арест с целью дальнейшей реализации, - рассказали в УВССП России по Кировской области.

Должник решил действовать по принципу: не принадлежит мне - не принадлежит никому. Мужчина разбил вдребезги «плазму», а затем сломал принтер. Находчивость не спасла чепчанина от долга. Ему по-прежнему нужно выплатить кредит, а также исполнительский сбор. Кроме того, судебный пристав составила на него протокол за воспрепятствование законной деятельности. За что мужчине грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Кстати, в долговую яму чепчанин попал как раз из-за ныне разбитых телевизора и принтера. Он взял бытовую технику в кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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