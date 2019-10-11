2019-10-11T16:34:25+03:00
Общество

В Кирове сняли с поезда двух подозрительных пассажиров

При попутчиках нашли странные препараты
Олег ЛЯЛИН
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Буйный мужчина, похоже, не доедет до своего места назначения в ближайшее время.Буйный мужчина, похоже, не доедет до своего места назначения в ближайшее время.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Кто бы мог подумать, что начало отдыха двух молодых людей пройдет в «дежурке» города Кирова. Сегодня, 11 сентября, утром в Кировский линейный отдел поступило сообщение от начальника поезда «Москва-Владивосток». Один из пассажиров неадекватно и агрессивно себя вел. В нашем городе поезд встретили сотрудники полиции.

Полицейские провели осмотр мужчины и его 31-летней подруги. При женщине находились две коробки сильнодействующего препарата. Таблетки ей выписал психиатр. С собой девушка взяла 60 таблеток. В пути она предложила попробовать препарат своему попутчику. После приема таблеток мужчина начал вести себя возбужденно и неадекватно. Однако данный препарат не является наркотическим. Об этом стало известно после проведения экспертизы.

Теперь паре грозит административное взыскание за «мелкое хулиганство». «Плата» за такого рода правонарушение - лишение свободы на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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