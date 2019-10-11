2019-10-11T11:26:16+03:00
Происшествия

В Подмосковье нашли тело стюарда из Кирова

Он жил на съемной квартире вместе с другом
Илларион СКУРАТОВ
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Кировчанин до того, как стал летать на самолетах, преподавал. Фото: соцсетиКировчанин до того, как стал летать на самолетах, преподавал. Фото: соцсети
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9 октября тела двух молодых людей нашли в Химках. Наши коллеги сообщают со ссылкой на собственные источники, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительная причина гибели - передозировка наркотиками.

Личности погибших уже установлены. Оба работали бортпроводниками в одной из российских авиакомпаний. 29-летний молодой человек - уроженец Башкирии. Пару лет назад он переехал в Москву. Второй погибший перебрался в столицу из Кирова, где несколько лет занимался преподавательской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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