2019-10-10T18:25:33+03:00
Происшествия

Жительница Кировской области истязала своих дочерей за провинности

В отношении нее возбуждено уголовное дело
Евгений ДЕМИХОВ
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За истязание детей матери грозит тюрьма до семи летЗа истязание детей матери грозит тюрьма до семи летФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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30 летняя уроженка Унинского района неоднократно применяла силу при воспитании 8- и 12-летней дочерей. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию и истязании.

- По версии следствия, мать заставляла дочерей выполнять различные работы по дому, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - За не выполненную работу, за провинности и непослушание, подозреваемая наказывала девочек, применяла в отношение них физическую силу, наносила побои.

Горе-мать оставляла младшую дочь дома под замком, когда уходила на работу. Это, по мнению следователей, ставило жизнь и здоровье девочки под угрозу. Все это продолжалось около года. Сейчас силовики ведут расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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