2019-10-10T18:02:46+03:00
Общество

На ремонт дорог в 2020 году потратят 7,1 миллиарда рублей

В рамках нацпроекта предусмотрено 2,4 миллиарда рублей
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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10 октября в правительстве Кировской области состоялось заседание рабочей группы по составлению проекта регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. В мероприятии приняли участие руководители министерств, депутаты Заксобрания и председатель правительства Александр Чурин.

Во время заседания был рассмотрен вопрос расходования средств дорожного фонда области. Как отметила замминистра транспорта Юлия Попова, в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» будет потрачено порядка 2,4 миллиардов рублей, 680 миллионов из них - из федерального дорожного фонда. Эти деньги позволят привести в нормативное состояние 44 километра дорог в Кировской городской агломерации, а на сети регионального и межмуниципального значения - порядка 74 километров.

Планируются работы и на дорожной сети местного значения, расположенной за пределами населенных пунктов. Для этих целей из дорожного фонда области выделят в 2020 году 1,2 миллиарда рублей субсидий.

- Мы продолжаем программу ремонта улиц в городских поселениях. В текущем году на эти цели выделен 181 миллионов рублей, за счет которых в десяти городских поселениях будет отремонтировано 54 участка автодорог, - рассказал Александр Чурин. - В следующем году на ремонт дорог в городских поселениях по данной программе предусмотрено не менее 150 миллионов рублей.

На сельские дороги региона из областного бюджета также будут выделяться средства. Так, в 2020 году размер субсидий составит 277,7 миллионов рублей, в 2021 - 238,1 миллионов, в 2022 - 420,8 миллионов.

В целом, на дорожную сеть Кировской области в 2020 году планируется потратить порядка 7,1 миллиарда рублей. На эти средства будут проведены работы по ремонту, строительству и содержанию объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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