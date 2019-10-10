В Кирове установят камеры, которые будут фиксировать непропуск пешеходов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-10T17:33:55+03:00

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На пешеходном переходе по улице Преображенской, 53 в ближайшее время появится новая камера. Она будет фиксировать непропуск водителями пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Также камеры способны фиксировать превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и другие нарушения. Вся информация с системы будет направляться в областной Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

- Измерение скорости производится безрадарным методом, комплекс фиксирует движение от 0 до 200 км/час, - рассказал начальник ситуационного центра управления дорожной и парковой инфраструктуры Дмитрий Соломенников. - Система измеряет скорость движения транспорта на контролируемом участке и скорость движения пешехода. Камера самостоятельно рассчитывает траектории движения пешехода и транспортного средства, а также возможность их пересечения в один момент времени.

Еще два таких комплекса планируется установить на Октябрьском проспекте у цирка и у поликлиники № 7 на улице Карла Маркса, 47. Именно эти пешеходные переходы относятся к наиболее опасным в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU