2019-10-10T16:37:11+03:00
Здоровье

Ночью стало плохо: кировчанина с острым коронарным синдромом прооперировали на современном ангиографическом комплексе

Без нового оборудования лечение могло затянуться
Николай Хмелев
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Фото: Правительство Кировской областиФото: Правительство Кировской области
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63-летний житель Кирова ночью 10 октября почувствовал сильную боль. Он вызвал «скорую». Медики доставили его в Региональный сосудистый центр с диагнозом острый коронарный синдром. Для стабилизации ситуации нужна была срочная операция. Благодаря новой ангиографической системе врачи смогли провести необходимое лечение. Уже на утро мужчина почувствовал себя лучше.

Современный комплекс был поставлен в медучреждение недавно в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- До настоящего времени в областной больнице работало два подобных ангиографа, - отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - За 2018 год на них было проведено 5300 операций на сердце, и столько же за 9 месяцев текущего года. Теперь возможности региона в этом плане значительно расширились, и это крайне важно, так как перед нами стоит задача по увеличению продолжительности жизни населения.

Первый зампред также отметил, что болезни системы кровообращения - ведущая причина смертности в нашей стране. Новый ангиографический комплекс позволяет их диагностировать. Кроме того, система позволяет проводить различные операции как экстренные так и плановые. Без этого оборудования полноценные обследования, диагностика и оперативное вмешательство были бы недоступны для наших медиков.

Кстати, в состав Регионального сосудистого центра входят отделения неотложной кардиологии, неврологическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение анестезиологии. Лечиться сюда приезжают не только кировчане, но и жители других регионов. За девять месяцев 2019 года медицинскую помощь здесь получили 336 пациентов, не проживающих в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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