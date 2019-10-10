2019-10-10T14:00:33+03:00
Общество

В Кирове уничтожили тонну зараженных нектаринов из Ирана

Фрукты раздавили
Анна КРЮКОВА
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На фруктах обнаружили опасное насекомоеНа фруктах обнаружили опасное насекомоеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В понедельник, 7 октября, специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили в Кирове опасные нектарины. Фрукты завезли к нам из Ирана. Как выяснилось, нектарины оказались заражены западным цветочным трипсом. Масса опасной продукции составила 1,22 тонны. Все зараженные нектарины пришлось уничтожить. Фрукты раздавили.

Как пояснили в управлении, западный цветочный трипс - это опасное насекомое. Вредитель переносит вирусные заболевания растений. Насекомое способно повредить и ягоды, и фрукты, и овощи, и даже цветы.

Всего с начала года на территории Кировской области специалисты уничтожили более 8,2 тонны продукции растительного происхождения. В сентябре они изъяли из продажи более 1,3 тонны опасных плодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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