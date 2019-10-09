2019-10-09T18:15:41+03:00
Общество

Покровская суббота 2019 в Кирове: к местам захоронений организуют допмаршруты

Общественный транспорт будет ходить до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ
Евгений ДЕМИХОВ
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Стоимость проезда составит 35 рублейСтоимость проезда составит 35 рублейФото: Елизавета Захарова
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12 октября будет день поминовения усопших - Покровская суббота. Для удобства жителей Кирова в эту дату будут организованы дополнительные автобусные маршруты к местам захоронений. В мэрии сообщили о том, по какому пути они будут пролегать.

До Макарьевского кладбища: от дома № 78 по улице Профсоюзной (в районе перекрестка с ул. Карла Либкнехта) - остановка «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - «Улица Проезжая» - «Троицкая церковь» - Макарьевское кладбище;

До Филейского кладбища автобус пойдет от остановки «Площадь ХХ партсъезда».

Транспорт на этих двух маршрутах будет отправляться по мере заполнения.

До Федяковского кладбища автобус пойдет от остановки «Улица Кирова» (на улице Парковой в Нововятске). Отправление запланировано на 8.00, 10.00 и 12.00 часов. В обратную сторону транспорт стартует в 9.30, 11.30 и 13.30 часов.

В администрации города Кирова сообщили, что полная стоимость проезда будет составлять 35 рублей, а льготная - 30. Расчет по электронным картам принимать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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